Местный подросток выиграл забег по мосту 7 миль во Флориде

15-летний Вацлав "Вэнс" Бурса из Биг Пайн Ки, штат Флорида, занял первое место в ежегодном забеге 7 Mile Bridge Run, показав время 41 минута 1 секунда и заняв первое место в мужском зачете. Бурса, занявший третье место в забеге 2022 года, учится в средней школе Марафона.



Джоанна Стивенс, 28 лет, из Атланты, прошла дистанцию за 41:12 и заняла второе место в женском зачете. Прошлогодний победитель Коллин Уэйнрайт, 27 лет, из Спрингфилда, штат Пенсильвания, и Джоэл Мартинес, 31 год, из Кейп-Корал, штат Флорида, финишировали за 41:33 и 41:45 соответственно, заняв второе и третье места в мужском зачете.



Холли Смит, 38 лет, из Ки-Ларго, штат Флорида, заняла второе место в женском дивизионе со временем 42:10. 28-летняя Шелби Новак, жительница Ки-Уэста, штат Флорида, заняла третье место со временем 46:51.



В забеге, в котором ежегодно принимают участие не более 1 500 человек, приняли участие представители 41 штата США и других стран, включая Канаду, Великобританию и Швейцарию.