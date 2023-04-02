15-летний Вацлав "Вэнс" Бурса из Биг Пайн Ки, штат Флорида, занял первое место в ежегодном забеге 7 Mile Bridge Run, показав время 41 минута 1 секунда и заняв первое место в мужском зачете. Бурса, занявший третье место в забеге 2022 года, учится в средней школе Марафона.
Джоанна Стивенс, 28 лет, из Атланты, прошла дистанцию за 41:12 и заняла второе место в женском зачете. Прошлогодний победитель Коллин Уэйнрайт, 27 лет, из Спрингфилда, штат Пенсильвания, и Джоэл Мартинес, 31 год, из Кейп-Корал, штат Флорида, финишировали за 41:33 и 41:45 соответственно, заняв второе и третье места в мужском зачете.
Холли Смит, 38 лет, из Ки-Ларго, штат Флорида, заняла второе место в женском дивизионе со временем 42:10. 28-летняя Шелби Новак, жительница Ки-Уэста, штат Флорида, заняла третье место со временем 46:51.
В забеге, в котором ежегодно принимают участие не более 1 500 человек, приняли участие представители 41 штата США и других стран, включая Канаду, Великобританию и Швейцарию.
Местный подросток выиграл забег по мосту 7 миль во Флориде
Местный подросток и женщина из Атланты победили в общем зачете среди мужчин и женщин во время забега по самому длинному из 42 автомобильных мостов над водой во Флорида-Кис.
15-летний Вацлав "Вэнс" Бурса из Биг Пайн Ки, штат Флорида, занял первое место в ежегодном забеге 7 Mile Bridge Run, показав время 41 минута 1 секунда и заняв первое место в мужском зачете. Бурса, занявший третье место в забеге 2022 года, учится в средней школе Марафона.
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