Пакистанская армия заявляет, что 4 военнослужащих убиты боевиками из Ирана

21:23 2023-04-02

В результате нападения боевиков с границы с Ираном четверо пакистанских солдат погибли в субботу в юго-западной провинции Белуджистан, сообщила армия.

Солдаты находились в составе обычного пограничного патруля на пакистано-иранской границе, когда боевики нанесли удар в секторе Джалгай района Кеч, говорится в заявлении армии. Ответственность за нападение сразу не была заявлена.

Армия заявила, что устанавливаются необходимые контакты с иранскими официальными лицами для "эффективных действий против террористов", чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Погибшие были названы Шер Ахмед, Мухаммад Асгар, Мухаммад Ирфан и Абдур Рашид.

В пятницу пакистанский солдат был убит в перестрелке с боевиками в Северном Вазиристане, провинция Хайбер-Пахтунхва, сообщила армия. Об ответственности за это нападение также не сообщалось.

В январе премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил убийство четырех сотрудников службы безопасности на границе с Ираном в Белуджистане. Он сказал: "Мы ожидаем, что Иран будет следить за тем, чтобы его территория не использовалась для трансграничных нападений".