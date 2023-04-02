Солдаты находились в составе обычного пограничного патруля на пакистано-иранской границе, когда боевики нанесли удар в секторе Джалгай района Кеч, говорится в заявлении армии. Ответственность за нападение сразу не была заявлена.
Армия заявила, что устанавливаются необходимые контакты с иранскими официальными лицами для "эффективных действий против террористов", чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Погибшие были названы Шер Ахмед, Мухаммад Асгар, Мухаммад Ирфан и Абдур Рашид.
В пятницу пакистанский солдат был убит в перестрелке с боевиками в Северном Вазиристане, провинция Хайбер-Пахтунхва, сообщила армия. Об ответственности за это нападение также не сообщалось.
В январе премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил убийство четырех сотрудников службы безопасности на границе с Ираном в Белуджистане. Он сказал: "Мы ожидаем, что Иран будет следить за тем, чтобы его территория не использовалась для трансграничных нападений".
Пакистанская армия заявляет, что 4 военнослужащих убиты боевиками из Ирана
В результате нападения боевиков с границы с Ираном четверо пакистанских солдат погибли в субботу в юго-западной провинции Белуджистан, сообщила армия.
Солдаты находились в составе обычного пограничного патруля на пакистано-иранской границе, когда боевики нанесли удар в секторе Джалгай района Кеч, говорится в заявлении армии. Ответственность за нападение сразу не была заявлена.
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