Иранские женщины арестованы за отсутствие хиджаба после брошенного на них йогурта

На видеозаписи инцидента в четверг видно, как мужчина подходит к одной из женщин, которая не покрыта, и разговаривает с ней, после чего берет из магазина баночку с йогуртом и бросает ее, попадая обеим женщинам в голову.



Иранские женщины рискуют быть арестованными за то, что не покрывают волосы. Многие из них пренебрегают обязательным дресс-кодом в рамках протестов, которые последовали за смертью молодой женщины в заключении, которая якобы нарушила правила ношения хиджаба.



На видеозаписи видно, как сотрудник-мужчина выводит подозреваемого из магазина. CNN не может проверить, что было сказано непосредственно перед столкновением.



Эти две женщины были арестованы после того, как им выдали ордер на арест за несоблюдение правил ношения хиджаба в общественных местах, сообщает агентство Mizan. Инцидент расследуется, а подозреваемый мужчина был арестован за нарушение порядка, сообщили иранские чиновники.