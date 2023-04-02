Оскароносный японский композитор Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года

Его руководство объявило о его смерти 28 марта. В последние годы он лечился от рака. "Мы хотели бы поделиться одной из любимых цитат Сакамото: 'Ars longa, vita brevis'. Искусство долго, жизнь коротка", - говорится в заявлении.

Композитор родился в 1952 году в Токио, Япония, в раннем возрасте ему нравилась музыка группы The Beatles, а также классические произведения Баха.

Он играл на клавишных во влиятельной электронной группе "Yellow Magic Orchestra", соучредителем которой он стал в 1978 году.

Но наибольшую известность ему принесли его работы по созданию саундтреков, которые принесли ему множество наград.