106-летняя жительница Филиппин стала самой пожилой моделью обложки Vogue

Уанг-Од - также известная как Мария Оггай - совершенствует искусство нанесения татуировок вручную с подросткового возраста, обучаясь под руководством своего отца.

Она живет в горной деревне Бускалан, расположенной в 15 часах езды к северу от Манилы, в провинции Калинга, и считается старейшим в стране мамбабатоком - или традиционным татуировщиком Калинга.

Когда-то татуировки, которые Вханг-Од создает вручную, используя лишь бамбуковую палочку, шип от дерева помело, воду и уголь, делали воины коренного народа батбут.

Теперь большую часть ее клиентуры составляют иностранные гости, ищущие ее фирменные геометрические узоры.

"Ее называют последним мамбабатоком своего поколения, она запечатлела символы племени Калинга - силу, храбрость и красоту - на коже тысяч людей, совершивших паломничество в Бускалан", - говорится в сообщении Vogue Philippines в социальных сетях.