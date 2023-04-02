Министра Франции раскритиковали за обложку журнала Playboy

Шиаппа, которая является министром правительства с 2017 года, появилась на обложке журнала вместе с 12-страничным интервью, которое она дала о правах женщин и ЛГБТ. Скьяппа, нынешний министр социальной экономики и французских ассоциаций, сфотографировалась для обложки в белом платье.

Шиаппа долгое время выступала за права женщин и была назначена первым в стране министром по гендерному равенству в 2017 году. В этой роли она успешно возглавила новый закон о сексуальных домогательствах, который позволяет налагать штрафы на месте на мужчин, освистывать, домогаться или следовать за женщинами на улице.

Ее внешний вид вызвал критику со стороны коллег-политиков, в том числе премьер-министра Франции Элизабет Борн.