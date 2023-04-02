Фарелл Уильямс станет следующим мужским креативным директором Louis Vuitton

Назначение вступает в силу немедленно, а его первая коллекция дебютирует в июне на Неделе мужской моды в Париже.

"Я рад приветствовать Фарелла дома, после нашего сотрудничества в 2004 и 2008 годах для Louis Vuitton, в качестве нашего нового мужского креативного директора", - сказал в своем заявлении Пьетро Беккари, председатель и генеральный директор Louis Vuitton.

"Его творческое видение, выходящее за рамки моды, несомненно, приведет Louis Vuitton к новой и очень захватывающей главе".

Новость пришла чуть больше чем через год после смерти Аблоха в ноябре 2021 года в возрасте 41 года в результате частной битвы с раком.

Неожиданная кончина прозорливого дизайнера вызвала шок в индустрии и за ее пределами. Будучи первым чернокожим художественным руководителем Louis Vuitton, Аблох вошел в историю, когда был назначен на эту должность в 2018 году, и ему приписывали заслуги в привлечении более молодой демографической аудитории в прославленный модный дом с дизайном, который привнес эстетику уличной одежды в мир роскоши.