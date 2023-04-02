НАСА предоставит экипаж астронавтов для полета на Луну

В понедельник общественность наконец-то узнает имена членов экипажа.



Планируемый к запуску в 2024 году, "Артемида II" станет первой миссией программы с экипажем на орбиту Луны, совершив более дальний полет в космос, чем любой человек со времен программы "Аполлон". Он проложит путь для экипажа Artemis III, который отправится на Луну в 2025 году, и все это на борту самой мощной в мире ракеты и по цене, которая к тому времени приблизится к 100 миллиардам долларов.



После нескольких месяцев принятия решений за закрытыми дверями официальные лица НАСА планируют объявить имена членов экипажа на церемонии, запланированной на понедельник в 11 утра по восточному времени.



Хотя официальные лица хранят молчание о своем выборе, CNN побеседовал с почти десятком действующих и бывших чиновников НАСА и астронавтов, чтобы приоткрыть завесу над секретным процессом отбора.