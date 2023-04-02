В понедельник общественность наконец-то узнает имена членов экипажа.
Планируемый к запуску в 2024 году, "Артемида II" станет первой миссией программы с экипажем на орбиту Луны, совершив более дальний полет в космос, чем любой человек со времен программы "Аполлон". Он проложит путь для экипажа Artemis III, который отправится на Луну в 2025 году, и все это на борту самой мощной в мире ракеты и по цене, которая к тому времени приблизится к 100 миллиардам долларов.
После нескольких месяцев принятия решений за закрытыми дверями официальные лица НАСА планируют объявить имена членов экипажа на церемонии, запланированной на понедельник в 11 утра по восточному времени.
Хотя официальные лица хранят молчание о своем выборе, CNN побеседовал с почти десятком действующих и бывших чиновников НАСА и астронавтов, чтобы приоткрыть завесу над секретным процессом отбора.
НАСА предоставит экипаж астронавтов для полета на Луну
Четыре астронавта будут отобраны НАСА для выполнения определяющей для поколения миссии на орбиту Луны, которая вернет людей в более глубокие уголки Солнечной системы, чем те, которые были достигнуты за последние пять десятилетий.
В понедельник общественность наконец-то узнает имена членов экипажа.
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