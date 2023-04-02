Смертельное избиение 4-летнего ребенка заставляет Индию решать проблему бродячих собак

Мальчика, личность которого не была установлена, стая протащила несколько футов, корчась от боли, когда бродячие собаки набросились на него. Он пытается вырваться из их хватки, но его маленькое и хрупкое тело не может противостоять агрессорам.



Его пронзительные крики настораживают отца, но было уже слишком поздно. По прибытии в больницу ребенок был признан мертвым.



Жестокое нападение, запечатленное камерой наблюдения в феврале в Хайдарабаде, разросшемся городе в центральном индийском штате Телангана, привело в ужас 1,3 миллиарда жителей страны и поставило в центр внимания вопрос, который долгое время разделял мнения: что делать с огромным количеством бродячих собак в Индии.