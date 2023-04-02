Мальчика, личность которого не была установлена, стая протащила несколько футов, корчась от боли, когда бродячие собаки набросились на него. Он пытается вырваться из их хватки, но его маленькое и хрупкое тело не может противостоять агрессорам.
Его пронзительные крики настораживают отца, но было уже слишком поздно. По прибытии в больницу ребенок был признан мертвым.
Жестокое нападение, запечатленное камерой наблюдения в феврале в Хайдарабаде, разросшемся городе в центральном индийском штате Телангана, привело в ужас 1,3 миллиарда жителей страны и поставило в центр внимания вопрос, который долгое время разделял мнения: что делать с огромным количеством бродячих собак в Индии.
Смертельное избиение 4-летнего ребенка заставляет Индию решать проблему бродячих собак
В течение почти минуты 4-летний мальчик мужественно пытается убежать от голодной стаи бродячих собак, которые кружат вокруг него.
Мальчика, личность которого не была установлена, стая протащила несколько футов, корчась от боли, когда бродячие собаки набросились на него. Он пытается вырваться из их хватки, но его маленькое и хрупкое тело не может противостоять агрессорам.
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22:24
Иван Ободов
Штаты стремятся повысить безопасность в школах после стрельбы в Теннесси
После стрельбы в начальной школе в Теннесси на этой неделе, в результате которой погибли три девятилетних ребенка и трое взрослых, законодательные органы штатов по всей стране продвигают законопроекты, направленные на повышение безопасности в школах.
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22:23
Иван Ободов
США смягчают сокращение выплат по программе Medicare Advantage в 2024 году
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22:15
Иван Ободов
Wells Fargo оштрафован на 97 миллионов долларов за бездумное пренебрежение санкционными правилами США
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