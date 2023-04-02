Число погибших возросло до 27 человек, и еще более опасная погода прогнозируется на широкой полосе Юга и Среднего Запада.
Более 670 рейсов были отменены в США по состоянию на 13:30 по восточному времени, согласно данным сайта отслеживания полетов FlightAware. Более 2 700 рейсов были задержаны.
Delta Air Lines продолжает лидировать по количеству отмен, отменив 303 рейса, или 9% своего расписания.
Некоторые авиакомпании также начали выдавать разрешения на отмену рейсов, чтобы дать путешественникам возможность проявить гибкость.
Министерство транспорта разработало ряд информационных панелей, которые помогают путешественникам понять, на что они имеют право в случае отмены или задержки рейса. В большинстве случаев отмена рейса позволяет получить полное возмещение, однако компенсация за задержку рейса является менее строгой с точки зрения регулирования.
Более 3300 рейсов в США отменены и задержаны в воскресенье из-за сильной непогоды
В связи с прогнозируемыми сильными штормами на большей части центральной части США и многочисленными торнадо авиакомпании начали отменять рейсы в пятницу.
Число погибших возросло до 27 человек, и еще более опасная погода прогнозируется на широкой полосе Юга и Среднего Запада.
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