Продажи Tesla бьют рекорды после того, как Илон Маск снизил цену

Самый дорогой в мире автопроизводитель поставил 422 875 автомобилей в первом квартале, сообщила компания в воскресенье.



Это превысило предыдущий рекорд Tesla - 405 278 автомобилей в конце прошлого года, и на 36% больше, чем в том же квартале прошлого года.



Tesla снизила цены на свои самые популярные автомобили, Model 3 и Model Y, в ответ на неуклонно растущую конкуренцию, особенно в Китае, где компании противостоит волна новых производителей электромобилей.



В январе компания снизила цены в Великобритании на сумму до 8 000 фунтов стерлингов, постоянно повышая их на фоне растущего спроса на электромобили и увеличения стоимости компонентов. Г-н Маск, генеральный директор Tesla и второй по богатству человек в мире, признал в прошлом году, что стоимость его автомобилей стала "постыдно высокой".



В прошлом месяце компания провела день инвестора, чтобы рассказать о том, как она планирует сделать производство более эффективным в попытке снизить цены. Г-н Маск заявил, что он хочет выпустить действительно массовый автомобиль, который будет стоить 25 000 долларов (20 251 фунт стерлингов).