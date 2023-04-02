Самый дорогой в мире автопроизводитель поставил 422 875 автомобилей в первом квартале, сообщила компания в воскресенье.
Это превысило предыдущий рекорд Tesla - 405 278 автомобилей в конце прошлого года, и на 36% больше, чем в том же квартале прошлого года.
Tesla снизила цены на свои самые популярные автомобили, Model 3 и Model Y, в ответ на неуклонно растущую конкуренцию, особенно в Китае, где компании противостоит волна новых производителей электромобилей.
В январе компания снизила цены в Великобритании на сумму до 8 000 фунтов стерлингов, постоянно повышая их на фоне растущего спроса на электромобили и увеличения стоимости компонентов. Г-н Маск, генеральный директор Tesla и второй по богатству человек в мире, признал в прошлом году, что стоимость его автомобилей стала "постыдно высокой".
В прошлом месяце компания провела день инвестора, чтобы рассказать о том, как она планирует сделать производство более эффективным в попытке снизить цены. Г-н Маск заявил, что он хочет выпустить действительно массовый автомобиль, который будет стоить 25 000 долларов (20 251 фунт стерлингов).
Продажи Tesla бьют рекорды после того, как Илон Маск снизил цену
Компания Tesla продала рекордное количество автомобилей за первые три месяца года после того, как Элон Маск снизил цены в условиях растущей конкуренции со стороны конкурентов.
Самый дорогой в мире автопроизводитель поставил 422 875 автомобилей в первом квартале, сообщила компания в воскресенье.
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