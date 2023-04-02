На борту самой мощной ракеты из когда-либо созданных, будут отобраны четыре астронавта, которые совершат облет Луны в ноябре 2024 года, пролетев дальше, чем кто-либо со времен программы "Аполлон" 1960-х и 1970-х годов в рамках программы "Артемида II".
Эта миссия должна проложить путь к "Артемиде III", миссии 2025 года, которая вернет людей на Луну впервые с 1972 года.
Ожидается, что впервые в истории в состав обеих миссий войдет женщина: рассматриваются кандидатуры девяти женщин-астронавтов.
Среди тех, кто считается первыми кандидатами, - Энн Макклейн, ветеран войны в Ираке, игравшая в регби в Великобритании, и Кайла Баррон, выпускница Кембриджа, служившая на атомных подводных лодках.
43-летняя г-жа Макклейн играла в регби в женской английской премьер-лиге во время учебы в Университете Бата, а затем представляла США.
Астронавты, претендующие на звание первой женщины на Луне
Ожидается, что в понедельник Nasa назовет имя первой женщины-астронавта для полета на Луну в рамках плана по первой высадке женщины на лунную поверхность.
На борту самой мощной ракеты из когда-либо созданных, будут отобраны четыре астронавта, которые совершат облет Луны в ноябре 2024 года, пролетев дальше, чем кто-либо со времен программы "Аполлон" 1960-х и 1970-х годов в рамках программы "Артемида II".
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