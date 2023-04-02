Астронавты, претендующие на звание первой женщины на Луне

На борту самой мощной ракеты из когда-либо созданных, будут отобраны четыре астронавта, которые совершат облет Луны в ноябре 2024 года, пролетев дальше, чем кто-либо со времен программы "Аполлон" 1960-х и 1970-х годов в рамках программы "Артемида II".



Эта миссия должна проложить путь к "Артемиде III", миссии 2025 года, которая вернет людей на Луну впервые с 1972 года.



Ожидается, что впервые в истории в состав обеих миссий войдет женщина: рассматриваются кандидатуры девяти женщин-астронавтов.



Среди тех, кто считается первыми кандидатами, - Энн Макклейн, ветеран войны в Ираке, игравшая в регби в Великобритании, и Кайла Баррон, выпускница Кембриджа, служившая на атомных подводных лодках.



43-летняя г-жа Макклейн играла в регби в женской английской премьер-лиге во время учебы в Университете Бата, а затем представляла США.