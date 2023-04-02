Бухарестский апелляционный суд принял решение в пользу апелляции Тейта, который оспаривал решение судьи на прошлой неделе продлить его арест в четвертый раз на 30 дней, сказала Рамона Болла, пресс-секретарь румынского агентства по борьбе с организованной преступностью Diicot.
36-летний Тейт, гражданин Великобритании и США, имеющий 5,4 миллиона подписчиков в Твиттере, был первоначально задержан в конце декабря в столице Румынии Бухаресте вместе со своим братом Тристаном и двумя румынскими женщинами.
Все четверо выиграли апелляцию в пятницу и будут находиться под домашним арестом до 29 апреля, сказала г-жа Болла. Ни одному из четверых еще не предъявлено официальное обвинение.
Тейт, профессиональный кикбоксер, проживающий в Румынии с 2017 года, ранее был запрещен на различных платформах социальных сетей за выражение женоненавистнических взглядов и разжигание ненависти.
Эндрю Тейт должен быть освобожден из тюрьмы и находиться под домашним арестом
Эндрю Тейт, личность, вызывающая разногласия в интернете, который провел несколько месяцев в румынской тюрьме по подозрению в организованной преступности и торговле людьми, выиграл апелляцию.
Бухарестский апелляционный суд принял решение в пользу апелляции Тейта, который оспаривал решение судьи на прошлой неделе продлить его арест в четвертый раз на 30 дней, сказала Рамона Болла, пресс-секретарь румынского агентства по борьбе с организованной преступностью Diicot.
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