Эндрю Тейт должен быть освобожден из тюрьмы и находиться под домашним арестом

Бухарестский апелляционный суд принял решение в пользу апелляции Тейта, который оспаривал решение судьи на прошлой неделе продлить его арест в четвертый раз на 30 дней, сказала Рамона Болла, пресс-секретарь румынского агентства по борьбе с организованной преступностью Diicot.



36-летний Тейт, гражданин Великобритании и США, имеющий 5,4 миллиона подписчиков в Твиттере, был первоначально задержан в конце декабря в столице Румынии Бухаресте вместе со своим братом Тристаном и двумя румынскими женщинами.



Все четверо выиграли апелляцию в пятницу и будут находиться под домашним арестом до 29 апреля, сказала г-жа Болла. Ни одному из четверых еще не предъявлено официальное обвинение.



Тейт, профессиональный кикбоксер, проживающий в Румынии с 2017 года, ранее был запрещен на различных платформах социальных сетей за выражение женоненавистнических взглядов и разжигание ненависти.