Два подростка получили ранения в результате стрельбы в Рок-Хилле, США

В первом случае полиция Рок-Хилла сообщила, что реагировала на сообщение о стрельбе на Саут-Йорк-авеню около 5 часов вечера, когда 16-летний подросток поступил в Медицинский центр Пидмонт с огнестрельным ранением. По словам полиции, пострадавший был позже доставлен в детскую больницу Левин в Шарлотте, где он находится в критическом состоянии.



Вторая перестрелка произошла около 22:30 возле отеля Home2 Suites на Спрингдейл Роуд. Полиция Рок Хилла сообщила, что когда они прибыли на место, то обнаружили 18-летнего мужчину возле лифта отеля с огнестрельным ранением ягодиц. Пострадавший, личность которого полиция также не установила, был доставлен скорой помощью для оказания медицинской помощи.



Предварительное расследование показало, что жертва была застрелена на Тенби Драйв, а затем перебежала через дорогу к отелю, сказала полиция. Полиция не опознала ни одну из жертв.



Отдел уголовных расследований и отдел судебно-медицинской экспертизы департамента полиции Рок-Хилла продолжают оба расследования.