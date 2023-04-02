В первом случае полиция Рок-Хилла сообщила, что реагировала на сообщение о стрельбе на Саут-Йорк-авеню около 5 часов вечера, когда 16-летний подросток поступил в Медицинский центр Пидмонт с огнестрельным ранением. По словам полиции, пострадавший был позже доставлен в детскую больницу Левин в Шарлотте, где он находится в критическом состоянии.
Вторая перестрелка произошла около 22:30 возле отеля Home2 Suites на Спрингдейл Роуд. Полиция Рок Хилла сообщила, что когда они прибыли на место, то обнаружили 18-летнего мужчину возле лифта отеля с огнестрельным ранением ягодиц. Пострадавший, личность которого полиция также не установила, был доставлен скорой помощью для оказания медицинской помощи.
Предварительное расследование показало, что жертва была застрелена на Тенби Драйв, а затем перебежала через дорогу к отелю, сказала полиция. Полиция не опознала ни одну из жертв.
Отдел уголовных расследований и отдел судебно-медицинской экспертизы департамента полиции Рок-Хилла продолжают оба расследования.
Два подростка получили ранения в результате стрельбы в Рок-Хилле, США
Два подростка были ранены в результате стрельбы в Рок-Хилле в пятницу вечером, и один из пострадавших остается в критическом состоянии, сообщила полиция.
В первом случае полиция Рок-Хилла сообщила, что реагировала на сообщение о стрельбе на Саут-Йорк-авеню около 5 часов вечера, когда 16-летний подросток поступил в Медицинский центр Пидмонт с огнестрельным ранением. По словам полиции, пострадавший был позже доставлен в детскую больницу Левин в Шарлотте, где он находится в критическом состоянии.
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