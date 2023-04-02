Wells Fargo и его предшественник, базирующийся в Шарлотте банк Wachovia, нарушили национальные санкции против Ирана, Сирии и Судана, когда разработали программу, помогавшую европейскому банку проводить запрещенные транзакции на сумму 532 миллиона долларов с 2008 по 2015 год, согласно данным Министерства финансов. Это привело к штрафу в размере 30 миллионов долларов.
Федеральная резервная система также оштрафовала Wells Fargo на 67,8 млн долларов за "небезопасную или несостоятельную практику, связанную с исторически неадекватным надзором за рисками соблюдения санкций".
Wells Fargo "рад разрешить этот унаследованный вопрос", который был закрыт в 2015 году после того, как банк добровольно сообщил о себе и полностью сотрудничал с Управлением по контролю за иностранными активами и Федеральной резервной системой, сообщил в пятницу пресс-секретарь Джош Данн.
Wells Fargo оштрафован на 97 миллионов долларов за бездумное пренебрежение санкционными правилами США
Wells Fargo выплатит более 97 миллионов долларов в виде штрафов за разрешение операций, запрещенных санкционным законодательством США, объявили в четверг Федеральная резервная система и Министерство финансов.
Wells Fargo и его предшественник, базирующийся в Шарлотте банк Wachovia, нарушили национальные санкции против Ирана, Сирии и Судана, когда разработали программу, помогавшую европейскому банку проводить запрещенные транзакции на сумму 532 миллиона долларов с 2008 по 2015 год, согласно данным Министерства финансов. Это привело к штрафу в размере 30 миллионов долларов.
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