Ожидается, что неожиданное сокращение добычи странами картеля ОПЕК приведет к увеличению стоимости барреля нефти на 10 долларов на торгах в понедельник, что является значительным повышением, которое рискует привести к росту инфляции и навредить автомобилистам.
Это чревато новым столкновением между Королевством и Джо Байденом, который пригрозил саудовцам "последствиями" после предыдущих сокращений в октябре.
Сокращение добычи, вероятно, будет расценено как благо для России, которая борется со спадом доходов от продажи нефти и газа, пытаясь финансировать войну президента Владимира Путина с Украиной.
Дэн Пикеринг, соучредитель хьюстонской инвестиционной компании Pickering Energy Partners, сказал, что сокращение добычи "существенно укрепит цены" и может привести к росту цен на 10 долларов, в результате чего цена нефти марки Brent достигнет 90 долларов.
Цены на нефть вырастут на фоне сокращения добычи саудовцами
Производители нефти под руководством Саудовской Аравии сократят добычу более чем на 1 млн. баррелей в день на фоне попыток поднять цены на сырую нефть в условиях застоя мировой экономики.
Ожидается, что неожиданное сокращение добычи странами картеля ОПЕК приведет к увеличению стоимости барреля нефти на 10 долларов на торгах в понедельник, что является значительным повышением, которое рискует привести к росту инфляции и навредить автомобилистам.
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