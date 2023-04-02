Цены на нефть вырастут на фоне сокращения добычи саудовцами

Ожидается, что неожиданное сокращение добычи странами картеля ОПЕК приведет к увеличению стоимости барреля нефти на 10 долларов на торгах в понедельник, что является значительным повышением, которое рискует привести к росту инфляции и навредить автомобилистам.



Это чревато новым столкновением между Королевством и Джо Байденом, который пригрозил саудовцам "последствиями" после предыдущих сокращений в октябре.



Сокращение добычи, вероятно, будет расценено как благо для России, которая борется со спадом доходов от продажи нефти и газа, пытаясь финансировать войну президента Владимира Путина с Украиной.



Дэн Пикеринг, соучредитель хьюстонской инвестиционной компании Pickering Energy Partners, сказал, что сокращение добычи "существенно укрепит цены" и может привести к росту цен на 10 долларов, в результате чего цена нефти марки Brent достигнет 90 долларов.