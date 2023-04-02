Мужчина получит новый суд по делу о смерти чикагского студента-отличника

Мичейл Уорд был признан виновным в смерти 15-летней Хадии Пендлтон и приговорен к 84 годам тюремного заключения в 2019 году. В пятницу газета Chicago Sun-Times сообщила, что 1-й окружной апелляционный суд постановил, что детективы неправомерно добивались признания от Уорда после того, как он по меньшей мере трижды ссылался на свое право хранить молчание во время 12-часового допроса. На момент стрельбы Уорду было 18 лет.



Один из допрашивавших его детективов, Джон Халлоран, добился признаний от подозреваемых по меньшей мере в шести случаях, которые впоследствии были оправданы благодаря ДНК или другим уликам, сообщает Sun-Times.



Апелляционный суд в составе трех судей заявил, что показания Уорда были неприемлемы, и судья первой инстанции должен был их подавить.



Неясно, будут ли прокуроры повторно судить его. Представитель прокурора округа Кук Ким Фокс сказал, что прокуратура изучает этот вопрос.