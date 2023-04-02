Мичейл Уорд был признан виновным в смерти 15-летней Хадии Пендлтон и приговорен к 84 годам тюремного заключения в 2019 году. В пятницу газета Chicago Sun-Times сообщила, что 1-й окружной апелляционный суд постановил, что детективы неправомерно добивались признания от Уорда после того, как он по меньшей мере трижды ссылался на свое право хранить молчание во время 12-часового допроса. На момент стрельбы Уорду было 18 лет.
Один из допрашивавших его детективов, Джон Халлоран, добился признаний от подозреваемых по меньшей мере в шести случаях, которые впоследствии были оправданы благодаря ДНК или другим уликам, сообщает Sun-Times.
Апелляционный суд в составе трех судей заявил, что показания Уорда были неприемлемы, и судья первой инстанции должен был их подавить.
Неясно, будут ли прокуроры повторно судить его. Представитель прокурора округа Кук Ким Фокс сказал, что прокуратура изучает этот вопрос.
Мужчина получит новый суд по делу о смерти чикагского студента-отличника
Апелляционный суд штата назначил новое судебное разбирательство для человека, обвиняемого в убийстве чикагской отличницы через несколько дней после ее выступления на инаугурации Барака Обамы в 2013 году.
Мичейл Уорд был признан виновным в смерти 15-летней Хадии Пендлтон и приговорен к 84 годам тюремного заключения в 2019 году. В пятницу газета Chicago Sun-Times сообщила, что 1-й окружной апелляционный суд постановил, что детективы неправомерно добивались признания от Уорда после того, как он по меньшей мере трижды ссылался на свое право хранить молчание во время 12-часового допроса. На момент стрельбы Уорду было 18 лет.
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