Правительство повысило ставки, которые оно будет выплачивать страховщикам, после противодействия со стороны отрасли, которая утверждала, что правительство сокращает ставки возмещения слишком сильно, чтобы они могли адекватно обслуживать пожилых людей, включенных в их планы.
Центры США по программам Medicare и Medicaid (CMS) заявили, что ожидают увеличения общей суммы выплат в следующем году на 3,3% по сравнению с 2023 годом, или примерно на $13,8 млрд, по сравнению с первоначальной оценкой в 1%, а также снижения некоторых расходов в результате изменения правил.
Медицинские страховщики, управляющие планами Medicare Advantage, оказались под давлением после того, как в прошлом месяце правительство предложило новые правила для программы аудита, чтобы избежать переплат.
В пятницу в своем объявлении об окончательных тарифах агентство сообщило, что пересмотр будет происходить поэтапно в течение трех лет, и, по оценкам, в первый год он приведет к меньшему снижению.
США смягчают сокращение выплат по программе Medicare Advantage в 2024 году
В пятницу правительство США объявило о более низком, чем ожидалось, сокращении на 1,1% средних ставок возмещения расходов на 2024 год для медицинских страховщиков, предлагающих страховое покрытие по программе Medicare Advantage.
Правительство повысило ставки, которые оно будет выплачивать страховщикам, после противодействия со стороны отрасли, которая утверждала, что правительство сокращает ставки возмещения слишком сильно, чтобы они могли адекватно обслуживать пожилых людей, включенных в их планы.
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Иван Ободов
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