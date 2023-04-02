Штаты стремятся повысить безопасность в школах после стрельбы в Теннесси

Законопроекты были внесены как в "синих", так и в "красных" штатах и требуют от школ установки различных технологий - от тревожных кнопок, видеонаблюдения и систем экстренной связи.

Большинство из них получили двухпартийную поддержку, и законодатели рассматривают их как способ повысить безопасность школ, избежав при этом политического тупика в горячем вопросе контроля над оружием.

Но некоторые эксперты утверждают, что обучение учителей безопасности более эффективно и менее дорого, чем новые технологии, которые также могут потребовать модернизации или постоянного обслуживания, которые могут не финансироваться.



Это не остановило штаты от Орегона до Миссури и Теннесси от внедрения этих систем.



"Один коллега спросил меня, не придется ли нашим школам превратиться в крепости, чтобы обеспечить безопасность наших детей. И я ответил, что да, если это будет необходимо. Мне все равно, придется ли нам парковать танк возле школы", - сказал лидер республиканского большинства в Палате представителей штата Теннесси Уильям Ламберт.