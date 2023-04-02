Из-за пандемии 10 000 солдат армии США столкнулись с ожирением

Раннее закрытие помещений во время пандемии, бесконечные часы работы за ноутбуком и повышенный стресс привели к тому, что 27-летний Мурильо потянулся к печенью и чипсам в казарме на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Тренажерные залы были закрыты, организованных тренировок не было, а мотивация Мурилло к самостоятельным занятиям была низкой.



"Я это заметил", - сказал Мурильо, рост которого составляет 5 футов 5 дюймов, а вес - 192 фунта. "Форма стала теснее".



Мурильо был не единственным военнослужащим, имеющим дело с лишним весом.

Новое исследование показало, что во время пандемии ожирение среди военнослужащих США резко возросло. Только в армии с февраля 2019 года по июнь 2021 года ожирение развилось почти у 10 000 военнослужащих срочной службы, в результате чего этот показатель достиг почти четверти всех военнослужащих. Рост заболеваемости наблюдался также в ВМС США и морской пехоте.