Сеть активистов в Мексике помогает американским женщинам делать аборты

Из штаб-квартиры организации Marea Verde Chihuahua, которая с 2018 года поддерживает репродуктивные права на севере Мексики, Кастро и ее коллеги предоставляют виртуальные консультации, а также поставляют таблетки для аборта женщинам, которые хотят прервать беременность самостоятельно.



Эта модель аборта, при которой не требуется поездок, клиник или рецептов, вызвала интерес в США - и всплеск запросов о помощи - после того, как в прошлом году Верховный суд отменил конституционное право на аборт.

Но эта модель была разработана мексиканскими активистами в результате десятилетий борьбы с запретами и ограничениями на аборты в большинстве из 32 штатов Мексики.



"Мы не предлагаем медицинскую помощь, потому что мы не врачи", - сказал Кастро. "Часть нашей работы, однако, заключается в том, чтобы снять стигму с аборта. Хотя это медицинская процедура, она не требует больничных мер".