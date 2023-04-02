В Пакистане в давке за еду погибли 16 человек

Мартовский показатель инфляции превысил февральские 31,5%, сказали в бюро, так как цены на продукты питания, напитки и транспорт выросли на 50% по сравнению с прошлым годом.



Тысячи людей собрались у центров распределения муки, созданных по всей стране, некоторые из них - в рамках поддерживаемой правительством программы по смягчению последствий инфляции.



По словам полиции и чиновников, за последние дни в результате давки в таких центрах погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе пять женщин и трое детей. По официальным данным, тысячи мешков муки были разграблены из грузовиков и пунктов раздачи.