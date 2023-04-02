Мартовский показатель инфляции превысил февральские 31,5%, сказали в бюро, так как цены на продукты питания, напитки и транспорт выросли на 50% по сравнению с прошлым годом.
Тысячи людей собрались у центров распределения муки, созданных по всей стране, некоторые из них - в рамках поддерживаемой правительством программы по смягчению последствий инфляции.
По словам полиции и чиновников, за последние дни в результате давки в таких центрах погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе пять женщин и трое детей. По официальным данным, тысячи мешков муки были разграблены из грузовиков и пунктов раздачи.
В Пакистане в давке за еду погибли 16 человек
Инфляция потребительских цен в Пакистане в марте подскочила до рекордных 35,37% по сравнению с годом ранее, сообщило статистическое бюро в субботу, так как по меньшей мере 16 человек погибли в давке за продовольственную помощь.
Мартовский показатель инфляции превысил февральские 31,5%, сказали в бюро, так как цены на продукты питания, напитки и транспорт выросли на 50% по сравнению с прошлым годом.
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22:35
Иван Ободов
Поднимающийся Атлантический океан затопил рыбацкий городок в Бразилии
Соня Феррейра с трудом вспоминает, как выглядел этот заброшенный рыбацкий поселок недалеко от Рио-де-Жанейро, когда она переехала сюда около 50 лет назад - в основном потому, что большая его часть сейчас находится на дне Атлантического океана.
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