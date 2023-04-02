Талибы закрыли женскую радиостанцию ​​в Афганистане из-за музыки

Sadai Banowan, что на языке дари означает "женский голос", - единственная в Афганистане радиостанция, управляемая женщинами, она начала свою работу 10 лет назад. В ней работают восемь сотрудников, шесть из которых женщины.



Моезуддин Ахмади, директор по информации и культуре провинции Бадахшан, сказал, что радиостанция несколько раз нарушала "законы и правила Исламского Эмирата", транслируя песни и музыку во время Рамадана, и была закрыта из-за этого нарушения.



"Если эта радиостанция примет политику Исламского Эмирата Афганистан и даст гарантию, что больше не повторит подобного, мы разрешим ей снова работать", - сказал Ахмади.



Руководитель станции Наджия Сорош отрицает наличие нарушений, говорит, что в закрытии станции не было никакой необходимости, и называет это заговором. Талибан "сказал нам, что вы транслировали музыку. Мы не передавали никакой музыки", - сказала она.



Сорош сказала, что в 11:40 утра в четверг представители Министерства информации и культуры и Управления нравов и добродетели прибыли на станцию и закрыли ее. По ее словам, сотрудники станции связались с Управлением нравов и добродетели, но там сказали, что у них нет никакой дополнительной информации о закрытии.