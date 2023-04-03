Артемовск перешел к вагнеровцам, над городом поднят российский флаг

2 апреля ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль Артемовск.

Бойцы установили над городской мэрией флаг своей группировки и российский флаг с надписью в память о Владлене Татарском, военном корреспонденте, который убит при взрыве в петербургском кафе.

Об этом сообщил руководитель "музыкантов" Евгений Пригожин, опубликовав видеозапись с соответствующим заявлением в ночь на 3 апреля:

2 апреля, ровно в 23:00. Мы законно заняли Бахмут. И командиры подразделений, которые заняли администрацию и весь центральный район, будут нести и вывешивать эти флаги.

Далее основатель "Вагнера" добавил, что "противник остался в западных районах".