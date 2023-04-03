Хор Турецкого выступил на концерте, приуроченном Дню единения РФ и РБ

2 апреля в "Президент-отеле" Москвы прошел концерт ко Дню единения России и Беларуси.

Культурное событие открыло исполнение гимнов обеих стран.

После этого звучали поздравления от глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также председателя Парламентского союза РФ и РБ Вячеслава Володина.

На концерте выступали белорусский исполнитель Руслан Алехно, знаменитый музыкальный коллектив Беларуси "Сябры", гордость России "Хор Турецкого".

Тут звучали такие известные композиции, как "Молодость моя, Белоруссия", "Беловежская пуща", "Звезда по имени Солнце", "Алеся" и многие другие.