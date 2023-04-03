Продукты, потребление которых приводит к преждевременному старению организма

Тот факт, что люди в одном и том же возрасте могут выглядеть совершенно по-разному, никого не удивляет.

В 40 лет можно выглядеть на 30 и даже младше, а можно и так, будто полвека прожил.

Важную роль в старении организма играет питание. Есть ряд продуктов, которые следует исключить, если нет желания выглядеть старше своих лет и изнашивать организм раньше времени.

Сахар замедляет процесс выработки коллагена, отвечающего за упругость кожи.

Соль приводит к отекам, так как задерживает воду в организме при потреблении ее в больших количествах.

Энергетики, содержащие кофеин, приводящий к аритмии, ухудшению состояния кожи, отрицательно действующий на зубную эмаль, - враг тех, кто желает как можно дольше оставаться молодым.

Алкогольные напитки делают лицо одутловатым, негативно действуют на кровеносные сосуды, провоцируют появление морщин.

Чипсы ускоряют процесс старения в процессе нарушения баланса Омега-3 и Омега-6.

Мясные полуфабрикаты негативно влияют на обмен веществ.

Кофе приводит к обезвоживанию организма, которое способствует образованию морщин, микротрещин, раздражения. Потребление воды параллельно с бодрящим напитком обязательно!