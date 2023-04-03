Жулин рассказал, что Домнина не отходит от Костомарова

Александр Жулин сообщил в эфире НТВ, что Оксана Домнина постоянно находится рядом с мужем Романом Костомаровым.

Фигуристка уезжает домой лишь на ночь. Домнина ночует с детьми, а утром снова как штык у палаты возлюбленного.

Жулин убежден, что жена спортсмена - человек, знающий о нем все.

Ранее сообщалось, что Костомарова планируют перевести в Германию для протезирования и дальнейшего восстановления.

Также была информация, что теперь пациента ведут немецкие врачи посредством телемедицины, а их российских коллег отстранили от лечения пациента.