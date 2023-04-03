Пугачева утверждает, что лучшее детство для ее наследников в Израиле

Алла Пугачева поделилась в соцсетях кадрами, где ее дочь Лиза танцует с подружками, а сын Гарри в это время стоит в сторонке, наблюдая за происходящим.

Алла Борисовна отмечает умение девочки радоваться жизни, приводя строки известной песни "Куда уходит детство?". Певица сама отвечает, что, видимо. в Израиль.

Подписчики певицы называют зарубежное государство иллюзией для артистки и ее детей, призывая знаменитость не обманываться.

Некоторые соотечественники предположили, что исполнительница заблудилась, оставив родную Россию.