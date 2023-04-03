WP: ФБР и Минюст нашли доказательства, что Трамп препятствовал расследованию секретных документов

Washington Post сообщает, что они свидетельствуют о препятствовании бывшим президентом Дональдом Трампом расследованию секретных документов, обнаруженных в его поместье во Флориде.

У следователей также есть доказательства того, что Трамп велел другим ввести в заблуждение правительственных чиновников в начале 2022 года, до повестки в суд, когда Национальное управление архивов и документации США работало над восстановлением документов времен Трампа на посту президента.

По информации издания, после получения повестки в суд с требованием вернуть секретные записи, Трамп просмотрел некоторые коробки с правительственными документами в своем доме из-за явного желания сохранить некоторые из них в своем распоряжении.

Трамп, которому в четверг было предъявлено обвинение в ходе отдельного расследования в Нью-Йорке, отрицает какие-либо правонарушения по этим делам и называет их политически мотивированными.