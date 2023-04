Сеймур Стейн, подаривший миру Мадонну, умер в возрасте 80 лет

За годы своей карьеры Сеймур Стейн дал путевку в жизнь многим талантливым артистам, музыкальным коллективам, которых сегодня знают все.

Depeche Mode, The Smiths, The Cure, The Undertones стали известны именно благодаря уникальному менеджеру.

Безусловно, главным открытием ныне покойного деятеля музыкальной индустрии является Мадонна, с которой он подписал контракт в далеком 1983 году, когда ее имя никому ничего не говорило.

80-летний Сеймур скончался в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.