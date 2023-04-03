Сябитова сообщила о том, что сделала аборт, после которого долго не могла выносить ребенка

Роза Сябитова в интервью StarHit рассказала, что долго не могла выносить ребенка.

Ее преследовали выкидыши один за одним после того, как возрасте 21 года она сделала аборт.

Экс-ведущая "Давай, поженимся!" вспомнила о том, что первый муж пылинки с нее сдувал, а она могла думать лишь о том, как зачать наследников.

Забеременеть телесвахе удалось лишь тогда, когда она смирилась, что ей не суждено стать матерью

Она родила сына и дочь, родила бы и третьего, но скончался ее супруг, после которого счастья в личной жизни знаменитости добиться так и не удалось.