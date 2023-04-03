Смирнитский назвал современных москвичей никакими

"Партос", актер Валентин Смирнитский признался в интервью "Москвич Mag", что говоря о современных москвичах испытывает смешанные чувства.

Артист отмечает, что люди сильно изменились в последнее время и описывать их с помощью "штампов прошлого" не представляется возможным.

Артист заявляет, что для него москвичи - потерянное ощущение. По этой причине Валентин никак не может охарактеризовать эту категорию людей.

В процессе общения звезда экрана сообщил, что ему не по душе обращение со старой Москвой, которую постоянно красят "грубо" реставрируют, отчего город теряет свою самобытность.