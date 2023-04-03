Яковлева призвала не трогать Ахеджакову, имея уважение к почтенному возрасту актрисы

Актриса Алена Яковлева убеждена, что Лию Ахеджакову в силу ее очень солидного возраста следует оставить в покое.

Артитска призналась в эфире Ютуб-шоу "Так сказать", что не поддерживает позицию Лии Меджиновны, но смотреть на то, как знаменитость под старость лет поносят все, кому не лень, нет сил.

В ходе этого интервью Яковлева также высказалась о благородстве Анатолия Белого, который, по мнению актрисы, является самым честным из уехавших за рубеж коллег.

Упомянула она и Дмитрия Назарова, не имевшего права на некорректные высказывания в адрес РФ, где его любил народ и власть.