Бородина проговорилась о серьезном заболевании своей старшей дочери Маруси

Ведущая Ксения Бородина рассказала, как лечит дочь Марусю от аллергию. Знаменитость показала даже лекарства, от которых девочке становится лучше.

На этом фоне звезда экрана призвала при наличии проблемы подобного характера сначала обращаться к врачу, а не скупать все средства в аптеке. Что для одного хорошо, то для другого не очень.

Ксения вспомнила как однажды имела неосторожность говорить о лекарствах, о чем позднее пожалела. Волна критики захлестнула Бородину тогда.

Напомним, что от первого брака селебрити растит дочь Марусю, а от второго - Теону, с отцом которой тоже успела расстаться в 2021 году.