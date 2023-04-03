Рыба повышает урожай: что еще необычного можно заложить в лунку при пересадке рассады

При высадке томатов или огурцов дачники со стажем нередко прикапывают рыбьи головы. Зачем? Дело в том, что такая подкормка содержит фосфор, который полезен для растений.

Такой минерал способствует их быстрому росту и созреванию плодов. Рыбьи головы можно просто заложить в лунку без обработки. Для большего эффекта также можно добавить горсть золы и щепоть измельченной яичной скорлупы.

Еще один вариант - сварить из голов и рыбной требухи... уху. И угостить ею растения! На 2 литра воды понадобится 300 граммов голов и требухи. Все довести до кипения, а потом варить 1 час. Соль или приправы не добавлять.

Когда бульон сварится, его надо остудить, процедить и пролить под корень.

Томаты, перцы, капуста и баклажаны обожают и подкормку из крапивы. Чтобы ее приготовить, надо молодые побеги крапивы мелко порубить, подсушить часа полтора, и в каждую лунку бросить 1 ст такой сечки. А также - по 2 горсти перегноя и 1 горсть золы.