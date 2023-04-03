Дедовский метод посадки картофеля гарантирует высокий урожай

В классическом способе посадки картофеля клубни нужно сажать на расстоянии 30 см - на глубину 7-10 см. Перед посадкой их нужно прогреть на солнце пару недель, чтобы они дали ростки.

В каждую лунку добавить компост, перегной либо нитроаммофоску, и засыпать грунтом. Междурядья выдержать на расстоянии около 70 см. После завершения посадки участок выравнять - это позволит сохранить влагу.

Сажать картофель тогда, когда грунт на поверхности прогреется до 8-9 градусов, в целом он должен оттаять не меньше, чем на глубину 30-40 см.

Плюс такого способа посадки в том, что он подходит для участков любых размеров и конфигураций, процесс не доставляет много хлопот. Но есть и минусы - в дождливое лето корни картофеля могут подгнить, а завязавшиеся клубни - напитать очень много влаги и потому плохо храниться.

Еще одна опасность теплой и влажной почвы - риск подхватить фузариоз. А если будут повышенная влажность и пониженная температура, культура может заболеть ризоктониозом. При избытке влаги картофель следует чаще рыхлить.