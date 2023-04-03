Отмечая тридцатилетие, Хейли Харнум устроила похороны своему двадцатилетию

Вечеринка была посвящена смерти её двадцатилетия, и Хейли решила достойно проводить в последний путь этот прошедший десяток своей жизни.

Виновница торжества щеголяли в чёрных нарядах, на празднике было немало украшений в похоронном стиле, и торт был чёрным.

Окончание торжества получилось более привычным — Хейли с друзьями отправились в ночной клуб веселиться и пить шампанское.

Пользователям соцсетей понравился оригинальный праздник и идея похорон прожитого десятка лет.

Немало людей теперь кусают локти, что не додумались до чего-то подобного на собственное тридцатилетие.