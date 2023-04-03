В деревне Варрак, что в Австралии, начали появляться таинственные скульптуры миньонов

Эти персонажи появляются как в общественных местах, так и на личных участках селян, которые, кажется, вовсе не против.

Например, Гвен Пилгрим, обнаружившая миньона у себя во дворе, очень обрадовалась. Ей давно хотелось, чтобы очередная скульптура появилась именно возле её дома.

Жители обсуждают, кто из них может стоять за странной креативной шалостью, но активного расследования не проводят.

Это может спугнуть шутника, а селянам хочется, чтобы у каждого во дворе появился собственный миньон.

Учитывая то, что миньонов в Варраке уже 24, мечты людей о собственных скульптурах вполне осуществимы.