Новосибирские активисты требуют отмены выступления Киркорова, обвиняя его в содомии

Активисты Новосибирска устроили пикет в защиту традиционных семейных ценностей.

В рамках этого собрания православные верующие требуют у главы города отмены выступления исполнителя Филиппа Киркорова, который, по мнению собравшихся, пропагандирует "содомию" в том числе и на своих концертов.

Представитель масс заявил, что до этого они посылали запрос по поводу в мэрию Новосибирска, но мероприятие отменено не было. Теперь проводится пикет. Следующим шагом будет митинг.

Активист назвал творчество Киркорова "деструктивным, антикультурным явлением".