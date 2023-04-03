Хоакин Феникс лишился чувств на съемках картины Все страхи Бо

Хоакин Феникс, играя главную роль в комедии "Все страхи Бо", вдруг выпал из кадра, страшно разозлив режиссера Ари Астер, так как кадр получился превосходный. А актер все испортил.

Глава съемочного процесса сразу не понял, что Феникс сделал это ненарочно, а из-за плохого самочувствия. Астер сразу перестал злиться, когда осознал, что произошло.

Возможно, происходящее в фильме плохо подействовало на состояние артиста.

Герой, страдающий паранойей узнает, что его мать скончалась при странных обстоятельствах.

По ходу повествования персонаж встречает странных существ таких, как охотник за головами на медведе и других.