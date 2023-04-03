Садовод-эксперт рассказал о разных способах обработки семян перед посевом

Первые шаги на долгом пути к получению хорошего урожая всегда очень важны. От них зависит дальнейшее развитие растения и его способность плодоносить.

Обработка семян, один из первых и важнейших этапов перед началом выращивания овощных и любых других растительных культур.

Сначала семена надо перебрать, выбрать хорошие от плохих. Проверяем с помощью соленой воды (на стакан воды пол чайной ложки соли). Опускаем туда семена.

Те, которые утонут, подойдут для посадки. Те, что всплыли, нужно выбросить.

Теперь выбранные семена надо замочить в специальном растворе. Тут рецептов много, есть покупные средства, а есть такие, которые дачники готовят сами на основе народных советов.

Замачивание ускоряет процесс прорастания и появления всходов, повышает устойчивость к болезням и изменениям температур.

Разные способы замачивания

Борная кислота - пол грама, вода - два с половиной литра. В этом растворе погибнут все возбудители болезней и личинки вредителей.

Столовая ложка золы и пол литра кипятка. Замачивать надо на 10 часов.

Литр воды и таблетка янтарной кислоты. Раствор стимулирует прорастание, дает ускоренное развитие. Водой можно полить комнатные растения или рассаду.

Замачивание в 3% перекиси водорода поможет быстро уничтожить грибок, бактерии, вирусы.