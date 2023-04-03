Саша назвала Киркорова павлином за наряды и эпатажное поведение

Саша не сомневается, что Филиппа Киркорова будут помнить не как талантливого певца, а как самодура.

Исполнительница назвала Киркорова "забавным павлином", не осознающим своего уродства.

Также артистке не по душе, что он нескромно себя называет королем российской эстрады.

Саша заметила, что люди смотрят шоу уродцев с таким же интересом, как и концерты Киркорова.

Примечательно, что у певицы имеется гражданство США, но 5 лет назад она переехала в Россию, а теперь ездит по госпиталям, выступая перед раненными военными.