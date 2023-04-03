Директор МакSим обвинил поклонников в оскорблении артистки из-за призывов отменить ее концерты

Концертный директор МакSим Павел Назаров утверждает, что решение о том, чтобы продолжить гастролировать по городам РФ, принято самой певицей.

Назаров объяснил, что поддержка любимого артиста в любых ситуациях - это нормальное поведение поклонников, а требование отмены концертов воспринимается звездой сцены как оскорбление.

Организаторов флешмоба с целью отмены мероприятий по российским городам, директор певицы назвал "гнусными подстрекателями".

Сотрудник обругал фан-клуб певицы и за то, что их не было на ее выступлении в Твери 2 апреля, когда она еле держалась на ногах, выдавливала улыбку и пыталась не потерять контакт со зрителями.