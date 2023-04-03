Дочь Пригожина Даная рассказала, что ее бил бывший возлюбленный

Дочь музыкального продюсера Даная сообщила в своих социальных сетях о том, что знает на собственном опыте, как мужчина избивает женщину.

Печальный опыт она пережила в отношениях с бывшим возлюбленным, который занимался рукоприкладством.

Даная рассказала, что следы избиений скрывала от своих родных, не посвящая их в отношения с жестоким молодым человеком.

Наследница продюсера утверждает, что парень бил ее по голове, лицу так сильно, что ее тошнило.

Позднее девушка ушла от тирана, который угодил в тюрьму впоследствии.