Странные законы, которые нужно знать отдыхающим на пляже в Миртл-Бич

Зонтики должны быть на одной линии с линией зонтиков спасателей или за ней, или к берегу от линии среднего прилива.
Копать ямы глубже 2 футов и использовать металлическую лопату запрещено. Не забудьте заполнить все дыры, которые вы сделали.
Не запрещено брать ракушки с пляжей Южной Каролины, но запрещено собирать ракушки с намерением продать их без лицензии.
Странные законы:
Лицам в возрасте 17 лет и младше не разрешается играть в автоматы для игры в пинбол.
Запрещено использовать ненормативную лексику в общественных местах.