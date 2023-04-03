Странные законы, которые нужно знать отдыхающим на пляже в Миртл-Бич

Зонтики должны быть на одной линии с линией зонтиков спасателей или за ней, или к берегу от линии среднего прилива.

Копать ямы глубже 2 футов и использовать металлическую лопату запрещено. Не забудьте заполнить все дыры, которые вы сделали.

Не запрещено брать ракушки с пляжей Южной Каролины, но запрещено собирать ракушки с намерением продать их без лицензии.

Странные законы:

Лицам в возрасте 17 лет и младше не разрешается играть в автоматы для игры в пинбол.

Запрещено использовать ненормативную лексику в общественных местах.