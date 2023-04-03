Садовод-любитель раскрыл свои самые плодовитые сорта малины

Среди прочих многочисленных сортов, эти отличаются повышенной урожайностью. Они показывают обильное и долгое плодоношение, удивляют величиной ягод.

Хватит и для заготовок, и для лакомства в свежем виде.

Бабье лето

Сорт устойчив к первым заморозкам, легко переносит скачки температур, морозы, его обходят стороной болезни и вредители. По виду кусты растут высокими, ровными, прямыми, не ломаются, не раскидываются по сторонам. Поэтому подвязка им не нужна. Плодоносить начинает с конца лета и продолжает до начала заморозков. Ягоды крупные, сладкие, не водянистые, есть кислинка.

Солнышко

Кусты отличаются высоким ростом, достигают двух метров. Сорт устойчив к паразитам и основным болезням. Зимой не вымерзает. Ягоды могут долго оставаться на ветках, не сыпятся и не перезревают сильно. Вкус десертный, нежно-сладкий с кислыми нотками. Ягоды вырастают больших размеров и в большом количестве - усыпают все ветки.

Таруса

Тоже выделяется крупными кустами. Еще одна особенность - неприхотливость. Большинство вредителей не покушаются, болезни бывают редко. Сорт способен переносить морозы. Ягоды будут вкусные, увесистые, если лето не холодное и без дождей. Урожай годится для свежего лакомства и для заготовки десертов.