Опытный огородник рассказала, как лучше выращивать кабачки: через рассаду или семенами

При этом огородники не перестают спорить о том, как лучше выращивать кабачки: семенами или рассадой. И у того, и у другого способа есть свои плюсы и свои минусы.

Выращивания кабачков рассадным способом

Плюсы:

Выращивание кабачков через рассаду позволяет получить первые плоды раньше, по сравнению с посевом семян непосредственно в грунт. Разница составляет около месяца.

Из выращенных в домашних условиях сеянцев можно выбрать самые крепкие и здоровые растения. В будущем они дадут самый большой урожай.

Минусы:

Рассада кабачков занимает слишком много места.

Нельзя допускать перерастания рассады. В ограниченном объеме земли невозможно обеспечить растение достаточным питанием.

Это условие не всегда получается выполнить, так как погодные условия в средней полосе непредсказуемы. В домашних условиях кабачок можно держать не более 30 дней.

Кабачок - очень светолюбивое растение. Чтобы он не вытягивался, растения нужно подсвечивать фитолампой.

Посев кабачков семенами

Плюсы:

Такой способ исключает период адаптации растения, который не каждый молодой сеянец способен пережить.

Всходы, появившиеся в естественных условиях – более закаленные.

На подоконниках остается больше места для другой рассады.

Минусы:

В почве семена могут стать добычей водяных крыс, земляных мышей и другой живности. В этом случае садовод только упустит время.

Если погода будет неблагоприятной (холод, много влаги), то есть риск, что семена вообще не взойдут. А если и взойдут, то могут погибнуть при заморозках.

В любом случае выбор каждый должен делать сам, учитывая поставленные цели. Для тех, кто хочет получить урожай, как можно раньше, подойдет рассадный способ.

Тот, кто ценит место на подоконнике, скорее всего выберет посев кабачков семенами.