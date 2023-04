Трэвис Скотт заигрывает с Кайли Дженнер на Instagram спустя несколько месяцев после расставания

На самом деле, он даже уделяет пристальное внимание ее второстепенным аккаунтам. 1 апреля на странице Kylie Cosmetics в Instagram появилось несколько закулисных фотографий основательницы для предстоящей кампании туши для ресниц KYLASH. Увидев свою бывшую в скульптурном черном платье, Скотт явно почувствовал себя обязанным сделать комплимент матери своих детей.

Согласно скриншоту, которым поделился аккаунт @commentsbycelebs, рэпер ответил на сообщение, написав: "Красавица".



Поклонники были удивлены, увидев Скотта в комментариях. "The scream I just screamt", - ответил один пользователь непосредственно Скотту, в то время как другой поклонник сослался на популярный мем, написав: "ARIANA WHAT ARE YOU DOING HEREEE?".



Конечно, не все были согласны с присутствием Скотта в разделе комментариев Дженнер. "Я думал, вы расстались", - сказал один пользователь, а другой прямо ответил: "Оставь ее в покое".