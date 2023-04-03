Финляндия смещается вправо, отстраняя премьер-министра Санну Марин от должности

Марин рассчитывала выиграть перевыборы, сохранив у власти свою либеральную партию социал-демократов. Однако после подсчета 97,7 процента голосов победу одержала консервативная партия Национальная коалиция, набравшая 20,7 процента голосов, сообщает AP. На втором месте оказалась крайне правая, националистическая партия "Финны" с 20,1 процентами, а социал-демократы набрали 19,9 процентов.



Глава Национальной коалиции Петтери Орпо заявил о своей победе, заявив: "Мы получили самый большой мандат". Вскоре после этого Марин признал победу.



Проигрыш стал потрясающим падением с небес на землю для 37-летней Марин, которая является одним из самых молодых мировых лидеров.

Она была популярной, но поляризующей фигурой в Финляндии: в декабре газета Helsingin Sanomat опубликовала результаты опроса общественного мнения, согласно которым 64 процента респондентов одобрили ее премьерство.

Однако, в то время как большая часть населения Финляндии считает Марин "сильным лидером, который умело справился с пандемией COVID-19 и процессом вступления страны в НАТО, другие говорят, что скандалы на вечеринках и поведение в молодости делают ее непригодной для должности", сообщает France24.



Выборы были равными до самого последнего подсчета голосов. По результатам последнего опроса, на который ссылается The Guardian, с погрешностью в два процента Национальная коалиция набрала 19,8 процента, финны - 19,5, а социал-демократы - 18,7.