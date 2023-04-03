65-летний Гэ Ю успешно подал в суд на 542 компании за последние шесть лет за использование его изображения без согласия. Выиграв большинство дел, он намерен получить публичные извинения от каждой компании и компенсацию от фирм на общую сумму 7,6 млн. китайских юаней, или 1,1 млн. долларов, сообщило 27 марта местное издание Southern Weekend.
Всего он подал иски против 544 компаний, что дало ему 99,6% выигрыша, сообщает издание.
С 2017 года в архив судебных решений Китая было подано более 600 гражданских дел с упоминанием мема Ге, включая апелляции от компаний-ответчиков, оспаривающих сумму долга.
В последние годы Гэ стал онлайн-лицом китайского движения "лежачего положения" после того, как интернет-пользователи начали публиковать фотографии, на которых он ссутулился на диване для ситкома 1993 года "Я люблю свою семью".
В сериале Гэ играет Цзи Чуньшэна, ленивого бездельника, который днями бездельничает на диване в доме главных героев. Когда герои сериала просят Чжи покинуть их дом, он отказывается.
Китайский актер стал вирусным благодаря фотографии-мему, на которой он расслабляется на диване
Китайский актер-ветеран, чье изображение стало мемом для движения "лежать плашмя", получил 1,1 миллиона долларов, подав в суд на сотни компаний.
65-летний Гэ Ю успешно подал в суд на 542 компании за последние шесть лет за использование его изображения без согласия. Выиграв большинство дел, он намерен получить публичные извинения от каждой компании и компенсацию от фирм на общую сумму 7,6 млн. китайских юаней, или 1,1 млн. долларов, сообщило 27 марта местное издание Southern Weekend.
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